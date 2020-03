Horror met actueel randje

Denken dat je emee weg kunt komen. Dat niemand het ziet. Dat niemand jouw wangedrag kan bewijzen en je ervoor zal straffen. En niet onbelangrijk: het gevoel van macht dat daarmee gepaard gaat... Het waren in het oog springende thema’s in het veelvuldig verfilmde horrorverhaal The invisible man dat H.G. Wells ruim 120 jaar geleden schreef, maar ook in de recent gevoerde #metoo-discussies. Een parallel die de nieuwe bioscoopbewerking van de Australische regisseur Leigh Whannell een scherp randje geeft.

Elisabeth Moss is een actrice die zowel een enorme kwetsbaarheid kan uitstralen als een onvermoede kracht en onverzettelijkheid. Een hitserie als The handmaid’s tale profiteerde daarvan al eerder en Whannells nieuwe film doet dat nu opnieuw. Moss is het emotionele anker van The invisble man, waarin zij als Cecilia Kass een giftige, verstikkende relatie probeert te ontvluchten. Haar nachtelijke vertrek uit het zwaarbeveiligde strandhuis waar zij met optisch wetenschapper Adrian Griffin (Oliver Jackson-Cohen) samenwoont, voelt dan ook als een uitbraak.

Twijfels

Ondergedoken bij de ex van haar zus en haar tienernichtje, is Cecilia’s angst voor Adrian er nauwelijks minder om. Het bericht dat hij zelfmoord heeft gepleegd en dat zij nu voor altijd van hem is verlost, komt dan ook als een opluchting. Tot twijfels over zijn dood bij haar postvatten. En ze begint te vermoeden dat hij haar – onzichtbaar – stalkt, treitert en manipuleert. Onzin natuurlijk, denkt haar omgeving.

De regisseur toont ons niet alleen wat Cecilia ziet, maar soms ook wat haar ontgaat. Dat ademwolkje in de koude lucht, net buiten haar blikveld. Het laken dat midden in de nacht van haar wordt afgetrokken. De flits van de foto waarop zij slapend wordt vastgelegd. Adrians succesvolle pogingen haar steeds meer te isoleren en zijn toenemende gewelddadigheid voeren de spanning verder op. Tot zijn slachtoffer het heft in handen neemt en zelf terug vecht in deze genuanceerde horrorthriller zonder paranormaal gezever. Want wat mensen elkaar aan kunnen doen, blijkt minstens zo angstaanjagend.