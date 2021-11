Piket Kunstprijzen voor Verheijden, Mohammadi en Van den Wouwer

Volgens de vakjury is schrijver en regisseur Koen Verheijden, die in 2020 afstudeerde aan de toneelacademie in Maastricht, een ware duizendpoot. ’Hij viel op met zijn drieluik-in-wording Nina Bobo, waarin hij zijn eigen Indische achtergrond onderzoekt’, aldus de jury. ’De eenvoudige theatrale middelen en sobere regiestijl die hij hiervoor gebruikt, blijken uiterst effectief en de intelligente afwisselingen en slimme regievondsten zijn opmerkelijk voor iemand van Koens leeftijd.’

Afghanistan

Ook over Narges Mohammadi niets dan lovende woorden: ’Als zevenjarig meisje kwam Mohammadi uit Afghanistan naar Nederland. Haar persoonlijke ervaringen spelen vanzelfsprekend een rol in haar werk, maar wat ze creëert is universeler dan ‘Afghanistan’ en overstijgt de actuele discussie. Alles aan Narges ademt een grote gedrevenheid om te scheppen en alles wat zij maakt is even doordacht. Haar werk toont kwaliteit en potentie’, aldus het rapport.

Danseres Katarina Van den Wouwer maakte binnen de categorie dans indruk als lid van het Nederlands Danstheater, maar volgens de jury heeft de prijs vooral betrekking op wat er daarna kwam. ’Katarina Van den Wouwer zette grote stappen om haar hart te volgen en te zoeken naar nieuwe wegen om het haar gegeven talent verder te ontwikkelen. Haar eigen virtuositeit overstijgend, begeeft Katarina zich van ‘dans als podiumkunst’ naar ‘dans als act of living’.’

Steuntje

Naast de winnaars, die een geldbedrag van achtduizend euro en een kunstwerk ontvangen, werden dit jaar ook Sam Hersbach en Isa van Lier genomineerd in de categorie Schilderkunst, Poernima Gobardhan en Goda Žukauskaitė in de categorie Dans en Lars Brinkman en Emma Vermeulen in de categorie Toneel. Alle genomineerden ontvingen een bijdrage van tweeduizend euro als steuntje in de rug vanwege de coronamaatregelen.

De Piket Kunstprijzen worden sinds 2014 uitgereikt aan jonge kunstenaars die een binding hebben met Den Haag, omdat zij daar tot ontplooiing zijn gekomen of omdat zij met hun werk een stimulerende bijdrage leveren aan het Haagse culturele klimaat. Naamgever Frederik Hendrik Piket (1927-2011), advocaat en lid van de Eerste Kamer voor de CHU (later CDA), was een groot liefhebber van kunst en cultuur. Na zijn overlijden ontstond een stichting die jaarlijks drie veelbelovende, professionele kunstenaars onder de 30 jaar wil stimuleren met een prijs.