Vlogster Mascha blikt terug op helse bevalling

Tijdens de bevalling, die maar liefst 25 uur duurde, brak Mila haar arm. Dit kwam door een schouderdystocie, zo schrijft Mascha op Instagram. „Ze kan geen normale kleertjes aan en mag alleen overslagrompers- en kleding dragen. Het is echt ongelooflijk zielig en breekt je hart om te zien.”

De Beautygloss-ster is dringend op zoek naar (online) locaties waar ze rompertjes kan kopen die haar dochter nodig heeft. „Echt alles wat we in de kast hebben werkt namelijk niet, en ze poept natuurlijk als een gek.”

Maar gelukkig voor Mascha en haar echgenoot Gregor beschikt de vlogster over een grote en vooral trouwe fanbase die haar maar al te graag uit de brand wil helpen. „Echt, hartverwarmend, al jullie berichtjes! Megalief, iedereen die even langskomt op het langs te brengen. Ik denk dat we nu voorzien zijn.”