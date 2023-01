Thomas Erdbrink over Afghanistan: ’Gewelddadige mensen maken gewelddadige wetten’

Hij leidde een bestaan als huisman in Iran en zag tijdens het stofzuigen en wasjes draaien op het nieuws hoe buurland Afghanistan in chaos belandde. Journalisten vertrokken uit Kabul, Erdbrink besloot er juist naartoe te gaan. „Ik wist dat in Iran veel mensen zich tijdens het eerste jaar van de islamitische revolutie nog durfden uit te spreken. Later werd het regime steeds onverdraagzamer. Nu kregen ook in Afghanistan mensen die met de Koran in de hand het land willen regeren het voor het zeggen. Terwijl de bevolking twintig jaar was verteld dat ze bij het Westen zouden horen. ’Ga karate leren in plaats van kinderen maken. Word in plaats van imam journalist.’ Toen het doek opeens viel, vermoedde ik dat burgers zich nu nog openlijk zouden uiten, de Taliban was wat zoekende. Het was een soort interbellum. En dat hebben we, zeg ik trots, als enige documentaireteam ter wereld kunnen filmen.”

In 2015 presenteerde je Onze man in Teheran dat zelfs in de VS werd uitgezonden. Welke reeks was minder complex voor jou als maker?

„Onze man in Teheran was lastig om te maken omdat het zo persoonlijk was. En ik heb daar uiteindelijk ook een prijs voor betaald: dat ik geen persaccreditatie meer kreeg in Iran heeft daar zeker mee te maken. Afghanistan was moeilijk om een andere reden: we kenden het land nauwelijks, wisten er weinig van en ik vond het ook eng.”

Had je tijdens de drie maanden in Kabul momenten van twijfel?

„Ik was soms bang dat het toch te veel een ver-van-mijn-bedshow zou worden. Wat moest de kijker met al die ellende? Maar het is gelukt menselijke verhalen te vinden. Waardoor je zelfs de types waarmee je het allerminst hebt, zoals de bommenlegger, ergens begrijpt. Let wel: ik gebruik niet het woord ’begrip’, dat heb ik niet. Maar het is wel voor het eerst dat ik van een zelfmoordenaar een ander verhaal hoorde dan ’ik blaas me straks op in naam van de islam’. Hij vertelt dat zijn broer is gedood, dat hij diens zoontje heeft geadopteerd en dat hij heel boos is.”

Je sprak onder meer een man die op een vertrekkend vliegtuig klom maar op tijd eraf sprong, een nieuwslezeres die de eerste vrouwelijke president van Afghanistan had willen worden en een mensenrechtenactiviste die onomwonden stelt dat vrouwen in haar land langzaam worden uitgewist. Wie blijft je vooral bij?

„De meisjes van het illegale schooltje dat inmiddels niet meer bestaat. En ook de rechter die tijdens het vorige regime veel Taliban-strijders naar de cel heeft gestuurd en nu zelf wordt opgejaagd. Om geld te verdienen werkt hij in een kolenmijn. Hij zegt: ’Ik doe het allemaal voor mijn dochter’. Dan breekt hij en concludeert: ’Eigenlijk heeft ze helemaal geen toekomst meer in dit land’.”

Waarom heb je ook de Taliban een podium gegeven?

„Anders had je alleen de verhalen van de vrouwen gehoord over dat ze thuis moeten blijven en misschien gedacht dat het wel mee zou vallen. Als je de Taliban-gasten er tegenover zet, krijgen degenen achter deze regels een gezicht. Je ziet dat gewelddadige mensen gewelddadige wetten maken.”

Maak je je zorgen over de geïnterviewden? Sommigen zeggen hardop dat ze hadden willen vluchten.

„Veel mensen die ik sprak, zijn nu weg. Ik ben heel blij dat ik kan zeggen dat er nog nooit iemand door mij in de problemen is gekomen. Ik leg altijd uit: wat we nu bespreken is niet alleen op de Nederlandse tv te zien, iedereen kan het straks met zijn mobiel filmen en op Twitter gooien. Als mensen hun verhaal zó graag met de buitenwereld willen delen, heb ik juist de verantwoordelijkheid dat te brengen. Ik zou het afgrijselijk vinden als er iets met hen gebeurt. Maar zij zeggen: ik heb al alles verloren.”

In de eerste aflevering spreek je een taxichauffeur die naar Amerika kon vluchten, maar een baby’tje vond op de luchthaven en besloot zich daarover te ontfermen. Het verhaal bleek minder heroïsch dan gedacht.

„Het is de baby van de iconische foto, die in het tumult op de luchthaven werd achtergelaten. De taxichauffeur vond hem op de grond. Hij kon met zijn broer mee naar de VS, maar keerde met de baby terug naar zijn huis waar zijn vrouw en drie dochters waren achtergebleven. Na een aantal maanden meldde de familie zich en heeft hij het kind met groot verdriet teruggegeven. Mijn regisseur Roel van Broekhoven vond dat we bij de taxichauffeur thuis moesten filmen. Daar zagen we tot onze verbazing dat het jongste meisje rondliep in jongenskleren en met kortgeknipt haar. ’Dit is nu baby Mohammed’, bepaalde hij. Dus uiteindelijk ging het hem niet om het redden van het kindje, maar om het hebben van een zoon. Dat is de rauwe realiteit in dit land. Jongens hebben een speciale status, ook bij mensen die niet van de Taliban zijn. Ik zeg niet dat er geen Afghaanse mannen zijn die van hun dochters houden, maar het is wel een heel patriarchale samenleving.”

Hij hoopt nu alsnog op een zoon, hoe staat zijn vrouw daar tegenover?

„We hebben haar wel gesproken, maar ze kon niks zeggen met haar man erbij. Je hoopt dat zo’n vrouw zegt: ’lamzak, loop niet zo aan mijn hoofd te zeuren om nog een baby, ik vind het wel goed zo met drie kinderen en ik ga lekker een Turkse soap kijken.’ Maar helaas...”

De tragedie van Afghanistan heeft ook een Nederlandse link, vind je.

„Niks ten nadele van onze veteranen die daar hebben gedaan wat ze moesten doen, maar onze politici hebben destijds besloten de Amerikanen in Afghanistan te ondersteunen. Daarbij zijn 25 Nederlanders omgekomen en anderen liepen trauma’s op. Waar is dat onder de streep goed voor geweest? Amerika bepaalt: we zijn er klaar mee, doei. Het land werd teruggegeven aan de mensen tegen wie onze landgenoten hebben gevochten. Ik vind dat heel pijnlijk.”

Een Afghaan zegt tegen je: ’We zijn moe’. Mij viel juist de strijdbaarheid van velen op.

„Niet één of twee, maar zoveel vrouwen die we spraken zeggen niet te pikken wat er gebeurt. Net als veel mannen. Als je echt uitgeput bent, schik je je in je lot. Ja, van veertig jaar geweld word je moedeloos. Maar veerkracht is er zeker nog.”

Onze man bij de Taliban start zondag om 20.20 uur op NPO 2.