Madonna over curatorschap Britney Spears: ’Slavernij is lang geleden afgeschaft!’

In haar Instagram Stories vergeleek de zangeres de situatie van Britney met slavernij.

„Geef deze vrouw haar leven terug. Slavernij is al zo lang geleden afgeschaft!”, schrijft Madonna. De Queen of Pop noemt het curatorschap dat Britney’s vader Jamie over haar heeft ’een schending van mensenrechten’. „Britney, we komen eraan om je uit de gevangenis te halen!”

Ⓒ Instagram Stories

Madonna werkte in 2003 samen met Britney. Toen maakten ze hun hit Me Against the Music. De twee zorgden dat jaar ook voor opschudding door op de MTV Video Music Awards met elkaar te zoenen op het podium.

Eerder spraken onder meer Christina Aguilera, Halsey en ex-vriend Justin Timberlake al hun steun uit voor Britney.