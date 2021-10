Viggo Waas na herseninfarct weer terug op de radio

„Het gaat weer zodanig dat ik weer radio kan maken”, meldde de cabaretier voor aanvang van de uitzending over het incident. De komiek stond dit weekend ook al op het podium met zijn oude vrienden van Niet Uit Het Raam, tijdens een Bram Vermeulen-hommage.

Het management van Waas bevestigde het herseninfarct eind april. Er werd toen gezegd dat de revalidatie enige tijd in beslag zou gaan nemen.

De cabaretier is vooral bekend van de cabaretgroep Niet Uit Het Raam (NUHR). Hij speelde vorig seizoen nog zijn theatersolo De Meestervoorspeller. Dit seizoen zou hij samen met Peter Heerschop te zien zijn in de voorstelling Er gaat nog iets heel moois gebeuren. Het plan is om met het toneelgezelschap De Ploeg begin 2022 een nieuwe toneelbewerking van de film Festen te gaan maken.