Richard wil vaste invaller worden bij Art

Opgelucht is Richard wel een beetje nu hij klaar is, al ging het hem met de dag beter af. „Ik kwam er steeds makkelijker in. Het is eigenlijk wel jammer want ik was net een beetje ingewerkt en dan moet je weg”, zei Richard aan het begin van de uitzending van vrijdag tegen Art Rooijakkers.

„Maar dat is ook wel goed om plaats te maken. Maar laten we nou afspreken, als er iemand ziek wordt, bel je mij!”

Art Rooijakkers mag in totaal tien weken lang Zomer met Art maken op RTL 4. De komende weken krijgt hij ook nog hulp van onder anderen Merel Westrik, Ellie Lust en Gert Verhulst.