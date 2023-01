Monique des Bouvrie vindt zaak over erfenis ’heel verdrietig’

Dochter Nicole en zoon Jean-Marc uit het eerste huwelijk van Jan hebben beslag laten leggen op de villa ter waarde van 10 miljoen euro van de in 2020 overleden ontwerper, omdat zij ontevreden zijn over de manier waarop de erfenis van hun vader verdeeld wordt. Dat beslag hoopte Monique eraf te laten halen. De rechtbank doet over veertien dagen uitspraak in de zaak.

„Ik vind het enorm verdrietig hoe we nu tegenover elkaar zitten”, zei Monique zodra zij de beurt kreeg om iets te zeggen. „Het was de laatste wil van mijn man.” Haar zoon, Jan junior, noemde het ook „heel verdrietig allemaal.”

Wantrouwen

Nicole leek aan de woorden van Monique te twijfelen. „Ik heb afgelopen twee jaar geen woord met haar gewisseld”, stelde ze. Alleen met Moniques zoon Jan heeft zij de laatste tijd nog contact gehad, zei ze.

Nicole en Jean-Marc gaven aan veel wantrouwen te voelen richting Monique. Dat komt onder meer omdat zij twijfelen of hun vader, die vlak voor zijn dood nog een wijziging liet doorvoeren in zijn testament, „wist wat hij wijzigde.” Hun vader leed namelijk aan dyslexie en kon niet goed lezen, stelde hun advocaat Menno van Gaalen. Ook sprak hij van onder meer een gebrek aan inzicht in het testament. De broer en zus willen het beslag beëindigen mits „er een vervangende zekerheid wordt aangeboden.”

Marjolein Hees, de advocaat van Monique, Bo en Jan junior, stelde dat de twijfel aan wilsbekwaamheid „een nieuw punt” is en dat haar cliënten dat „van zich werpen.” Ook stelde Hees dat Monique en haar zoon Jan niets hebben gedaan om wantrouwen te voeden en altijd goed hebben willen overleggen. Nicole en Jean-Marc willen nu meer „dan waarop zij recht hebben”, stelde hun advocaat. De vordering is pas bij overlijden van Monique opeisbaar en de oudste kinderen willen „zekerheid” halen waar ze geen recht op hebben, aldus Hees.

De rechter doet op 6 februari uitspraak over het beslag.