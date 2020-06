Ant & Dec hebben spijt van blackface-sketches

In het programma Saturday Night Takeaway trad het duo onherkenbaar op als twee zwarte Jamaicaanse dames, die allerlei Britse celebrities op de hak namen. De scènes stammen uit de jaren 2003 en 2004.

Daarvan hebben Ant & Dec nu spijt. „We beseffen dat dit verkeerd was en hebben oprecht spijt dat we mensen beledigd hebben. We zijn hier enkele jaren geleden bewust mee gestopt en zouden deze sketches vandaag de dag zeker niet maken.”

Oude films

Naast Ant & Dec hebben ook anderen hun excuses aangeboden voor blackface-optredens. De afgelopen dagen ontstond in meerdere landen ook discussie over de inhoud van verschillende oudere films en series die nu als discriminerend of racistisch worden ervaren. Streamingdienst HBO besloot om de filmklassieker Gone With the Wind uit 1939 te verwijderen omdat slavernij in de film verheerlijkt zou worden.

Ook Little Britain was onderwerp van gesprek. De serie werd uitgezonden tussen 2003 en 2007. Het duo Matt Lucas en David Walliams kreeg al langer kritiek op verschillende personages. Zo speelde Walliams een travestiet en schminkten beiden zich zwart voor sommige rollen. De BBC vond dat deze beelden niet meer bij deze tijd passen. In Nederland zijn de bewuste scenes uit Little Britain nog wel te zien op NPO Start.