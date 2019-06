Chateau Meiland-sterren verliezen rechtszaak

Erica en Martien moeten op gezag van de rechter de naam van hun Chateau veranderen. „We heten nu Chateau Marillaux.” Ⓒ Ferry de Kok

Op SBS6 is maandagavond alweer de zesde aflevering te zien van de populaire realityserie Chateau Meiland. Een mooi leven, een drukbezocht hotel en hoge kijkcijfers. Toch is er een enorme kink in de kabel gekomen, waar MARTIEN en ERICA even geen rekening mee hadden gehouden. Afgelopen week bepaalde de rechter namelijk dat het stel de naam van hun chateau moet veranderen.