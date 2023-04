Revaliderende Jeremy Renner op scootmobiel naar pretpark

De 52-jarige Renner was met zijn familie in Six Flags Magic Mountain in Los Angeles. De acteur deelde een foto waarop hij op de scootmobiel zit. „De weg wijzen op de best mogelijke manier”, schreef hij in een Instagram Story.

Renner kwam op nieuwjaarsdag onder een sneeuwschuiver terecht. Hij brak daardoor zo’n dertig botten, liep inwendig borstletsel op en raakte gewond aan zijn benen. Eerder deze week verscheen het eerste interview dat de acteur gaf over het ongeluk op Disney+. Daarin vertelde hij onder meer dat hij bepaalde dingen weer opnieuw moet leren.