The Weeknd stelt aankondiging uit vanwege oorlog Oekraïne

De geboren Canadees plaatste op sociale media al enkele dagen mysterieuze berichtjes over de aankondiging. „Wat een reis... we zijn er eindelijk”, zo schreef hij bijvoorbeeld. In zijn laatste tweet stond simpelweg „LET’S GOOOOOOOO.” De timing daarvan was ongelukkig, aangezien op dat moment precies de Russische aanval op Oekraïne was begonnen.

Toen volgers The Weeknd daarop wezen, trok hij de tweet onmiddellijk terug. „Ik zie helaas nu pas wat er is gebeurd met het conflict en daarom zullen we de aankondiging van morgen uitstellen”, meldde de zanger.

Het is niet duidelijk waar het nieuws van The Weeknd over ging. Er wordt gespeculeerd dat er misschien alweer nieuwe muziek van de zanger uitkomt. Zijn vijfde studioalbum Dawn FM kwam in januari uit.