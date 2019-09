Harry en Meghan betonen eer aan overleden modefotograaf Lindbergh

Ze eren het ’leven en werk’ van Lindbergh en stellen dat hij wereldberoemd werd omdat hij ’de essentie van zijn onderwerp wist te vangen’. Ook roemen ze het feit dat hij wars was van photoshoppen en de voorkeur gaf aan natuurlijke schoonheid met een minimum aan make-up.

„De hertogin van Susses heeft met Peter gewerkt in het verleden en koos hem persoonlijk uit om de vijftien vrouwen te schieten voor de cover van het septembernummer van de Britse Vogue, waarvan zij gastredacteur was. Er is geen enkele andere fotograaf die zij overowegen heeft om dit betekenisvolle project tot leven te brengen.”

„Forces for Change (de titel van het nummer, red.) was een van de laatste afgeronde projecten van de fotograaf die gepubliceerd werden. Hij zal ernstig gemist worden.”

De Duitse modefotograaf Peter Lindbergh is dinsdag op 74-jarige leeftijd, voor het grote publiek onverwacht, overleden. Dat heeft zijn familie laten weten.

Een deel van de befaamde cover van de Britse Vogue Ⓒ BSR Agency