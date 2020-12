Zoon wil as Eddie van Halen uitstrooien op zee

In de overlijdensakte die in handen is van de website staat dat de in Amsterdam geboren muzikant op 28 oktober is gecremeerd en zijn as is overgedragen aan Wolf. Eddie overleed op 6 oktober op 65-jarige leeftijd na een lange strijd tegen longkanker. Volgens de akte stierf hij uiteindelijk aan een beroerte.

In een post op Instagram liet Wolf op de dag van de dood van Eddie weten: „Hij was de beste vader die ik me had kunnen wensen. Elk moment dat ik met hem deelde, op het podium en daarnaast, was een cadeautje. Mijn hart is gebroken en ik denk niet dat ik ooit helemaal over dit verlies heen kom. Ik hou zoveel van je, pap.” Een maand later schreef hij bij een foto van de twee: „Er gaat geen seconde voorbij dat ik niet aan je denk. Ik mis met je praten, ik mis met je lachen, ik mis muziek luisteren met je, ik mis muziek maken met je. Ik mis gewoon alles. Ik hou zoveel van je pap, het is heel moeilijk om hier te zijn zonder jou.”