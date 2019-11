Gijp kreeg appjes van Peter van der Vorst na homograp

René van der Gijp is door lezers van het blad uitgeroepen tot de grappigste bekende Nederlander. De analist van Veronica Inside laat daarmee beroepskomieken als André van Duin en Jochem Myjer, die respectievelijk tweede en derde werden, achter zich. „Dat vind ik hartstikke leuk. Ik lach me helemaal de pleuris, joh.”

Gijp dankt zijn succes vooral aan collega’s Wilfred Genee en Johan Derksen, vindt hij zelf. Maar doordat ze zo vaak met elkaar op tv zijn, vliegt er ook weleens een grap uit de bocht. „Dan roep ik iets over homo’s dat ik beter niet had kunnen doen. Maar zoiets er per ongeluk uitgooien, is inherent aan het programma dat we maken. Dat de minister van Emancipatiezaken dan over ons gaat klagen... Ik snap niet waarom zo iemand zich druk om ons maakt.”

Intolerant

Het komt dan ook niet vaak voor dat René spijt heeft van zijn grappen. Maar als dat wel het geval is, komt dat door de oud-voetballer doordat men het niet goed begrijpt of te serieus neemt. „Wat ik vooral niet begrijp: als er homo’s op tv zijn, omarmen wij ze allemaal. Van Carlo Boszhard via Paul de Leeuw tot Martien Meiland. Dan denk ik: waar zit nou precies het probleem? Ik geloof er echt niet in dat het zo intolerant is hier als de Sunny Bergmans van het land ons willen laten geloven.”

De ’grappigste BN’er van ons land’ vindt dat er vaak ten onrechte ophef ontstaat om zijn grappen. „Soms denk ik echt dat ze het groter maken dan het is. Als ik een grap maak over homo’s, gaat Peter van der Vorst me gelijk een heel verhaal appen over wat hij als twaalfjarige allemaal heeft meegemaakt. Ja, vervelend, maar dat is mijn grap niet hè? Ik snap dat het moeilijk is om bijvoorbeeld het te vertellen aan je ouders, ik ben niet achterlijk, maar kijk naar zo iemand als scheidsrechter John Blankenstein. Die was ook homo en of je nou voor Ajax, PSV of Feyenoord was; iedereen wilde hém als scheidsrechter.”

Lijst

Veronica Magazine had een shortlist samengesteld van ruim veertig mannen en vrouwen, bekend van tv, film en theater. In de afgelopen weken kon er worden gestemd. Na René, André en Jochem eindigde Ronald Goedemondt op de vierde plaats. Chantal Janzen is de eerste vrouw, op plaats vijf.