Ook docu over Magic Johnson in de maak

De zestigjarige Johnson vertelt enorm te genieten van The Last Dance. „Dit was precies wat we nodig hadden met alle coronamaatregelen en alle dingen waar we nu doorheen gaan met het virus”, aldus Johnson over de docureeks van ESPN, die buiten de VS beschikbaar is via Netflix.

Eerder deze week werd bekend dat de in januari overleden Kobe Bryant ook gevolgd werd door camera’s voor zijn eigen docu. Alhoewel die nog niet af was, wordt de film of reeks volgens Johnson zeker afgemaakt en uitgezonden.

Nieuwe weg

Daarna is hijzelf aan de beurt, aldus de oud-basketballer. „Ik kom na Kobe”, verklaart hij in het interview. „Natuurlijk ga je dan veel basketbal zien, maar het zal ook gaan over hoe ik een nieuwe weg ben ingeslagen en een nieuwe carrière heb gevonden.”

Johnson speelde al dertien seizoenen voor de Los Angeles Lakers toen hij in 1991 bekendmaakte dat hij het hiv-virus had opgelopen en stopte met basketbal. Hij speelde het jaar erop nog de ceremoniële All Star Game, wat voor protesten zorgde bij enkele andere basketbalspelers. Een paar jaar later keerde de basketballer terug bij de Lakers, waar hij ook een tijdje coach was en in het bestuur zat.