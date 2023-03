Premium Het beste van De Telegraaf

Britse theaterproducent stak zich in schulden om voorstellingen te maken Cameron Mackintosh: dé man achter hitmusicals als ’Cats’, ’Les Misérables’ en ’Phantom of the Opera’

Door Esther Kleuver

Sir Cameron Mackintosh: „Voor mij begint het eigenlijk altijd met goede, klassieke verhalen.”

Sir Cameron Mackintosh (76) is de drijvende kracht achter grote internationale musicalklassiekers als Cats, Phantom of the Opera en Miss Saigon. Ook de nieuwe Nederlandse versie van ’zijn’ geliefde Les Misérables houdt de Britse theaterproducent van een afstandje in de gaten. Al is hij ervan overtuigd dat het wel goed zit: „Ik ga alleen met mensen in zee die ik vertrouw en ik ben zelf betrokken geweest bij de casting. Ik zal, mezelf kennende, ongetwijfeld nog wel wat puntjes op de i hebben, maar ik kom daar zeker niet met mijn bezem aanzetten. Eerder met een plumeau.”