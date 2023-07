Nieuw seizoen De Roelvinkjes vanaf 28 augustus te zien

Het gezin Roelvink maakte al meerdere seizoenen van de realityserie. Ook waren Dave en Donny samen te zien in losse reeksen op Videoland. In het nieuwe seizoen zien we volgens Videoland de ’uitdagende tijd’ die de Roelvinkjes achter de rug hebben. Zo heeft Dave zijn verslaving overwonnen en werd hij vader en kreeg Donny te kampen met een ongeluk en de diagnose teelbalkanker.

„We gaan een paar hele mooie afleveringen maken voor jullie”, zei Dave eerder in een video die de streamingdienst naar buiten bracht. Getuige vader Dries in diezelfde video gaan in het nieuwe seizoen vooral zijn zoons „spectaculaire dingen” doen.

Naast een reeks andere titels kondigt Videoland ook House of Glory aan, dat vanaf 26 augustus wekelijks te streamen zal zijn. Hierin nemen twee teams van kickboksers het tegen elkaar op onder leiding van Rico Verhoeven en Badr Hari. De winnaar mag het opnemen tegen de regerend wereldkampioen in de welter gewichtsklasse tot (66,8 kilo).