New Orleans eert overleden Dr. John met parade

Trompettist James Andrews liep voorop in de Second Line Parade, een traditie in de Amerikaanse stad. Hij speelde Dr. Johns nummer Such a Night en werd bijgestaan door Johns kleindochter Stephanie O’Quin. Tijdens de hele parade waren zijn liedjes te horen en werd volop gedanst.

De zanger, geboren als Malcolm John Rebennack, overleed donderdag op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van een hartaanval. John, die wordt gezien als een van de meest geëerde artiesten uit New Orleans, produceerde meer dan dertig albums en mocht zes Grammy’s in ontvangst nemen.