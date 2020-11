Sarah Ferguson zamelt geld in voor zorgmedewerkers

Sarah heeft de inzamelingsactie Brew for the Crew genoemd. „Ik ben zo blij dat ik Brew the Crew ga lanceren om zorgmedewerkers te helpen”, schrijft ze bij haar post op Instagram. „Ze nemen een risico door te blijven werken tijdens deze verschrikkelijke pandemie.”

Via Twitter en Instagram werden er veel positieve reacties gegeven op het initiatief van de hertogin. „Altijd aan anderen denken, je bent een wonderlijk persoon”, schrijft een fan.