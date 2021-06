Jubileum Filmfestival Rotterdam nogmaals gevierd

„Heel veel dingen zijn anders dit jaar, maar in de basis is het IFFR hetzelfde gebleven”, stelde de nieuwe directeur Vanja Kaludjercic in januari al voorafgaand aan het ’reguliere’ festival, dat als gevolg van de corona-crisis natuurlijk verre van regulier was. „Toch hebben we ons niet laten kisten. Ons doel is om het publiek en de professionals die het festival bezoeken een mix voor te schotelen van bijzondere films. Dat doen we ook nu. Verder hopen we het jubileumfeest begin juni ook deels in fysieke vorm een vervolg te kunnen geven.”

IFFR directeur Vanja Kaludjercic. Ⓒ Foto IFFR

Dat vervolg begint woensdag 2 juni. Online én als een te bezoeken evenement, waarvoor dan tot zaterdag wel een negatieve corona-testuitslag moet worden overlegd. Vanaf 5 juni mogen landelijk de bioscopen weer open en kan in de nastoot ook het IFFR zonder testbewijs worden bezocht.

Openingsfilm van de extra jubileum-editie van het IFFR is The world to come, een lesbisch liefdesdrama dat zich halverwege de 19e eeuw afspeelt in de western-setting van een Amerikaanse boerengemeenschap. De Britse actrice Vanessa Kirby, die eerder dit jaar een Oscarnominatie kreeg voor haar rol in Pieces of a woman, speelt Tallie. Zij is de op flinke afstand wonende buurvrouw van Abigail (Katherine Waterston) en haar man Dyer (Casey Affleck).

Tussen de twee verre buurvrouwen laait onverwacht de passie op, waarna zij op een ingehouden manier hun verboden liefde consumeren: in gestolen uurtjes, doodsbang voor ontdekking. „Er zijn nog zóveel vrouwenverhalen tot nu toe onverteld gebleven”, stelde Vanessa Kirby vorig jaar tijdens de wereldpremière van The world to come in Venetië . „Het voelt als een voorrecht dat steeds vaker wél te kunnen doen, maar ook als een verantwoordelijkheid: om zulke verhalen te ontrukken aan de tijd en ervoor te zorgen dat ze niet verloren gaan.”

Scène uit ’Poupelle of Chimney Town’. Ⓒ Foto IFFR

In totaal zullen er in de komende vijf dagen circa 140 speelfilms, korte en middellange films en VR-projecten te zien zijn op het IFFR. Daarnaast zijn er lezingen en presentaties, die eveneens live én online kunnen worden bijgewoond. Het Rotterdamse jubileumfeest wordt op 6 juni feestelijk afgesloten met Poupelle of Chimney Town, een geanimeerde familiefilm van Hirota Yusuke. Daarin helpt een vuilnismonster een jongetje en zijn stadgenoten de waarheid te ontdekken achter hun loodgrijze, geïsoleerde bestaan.

Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op iffr.com