Oprah en Obama hielden kijkers voor de gek met interview

Oprah Winfrey had in haar populaire praatprogramma The Oprah Conversation een wel heel bijzondere gast: Barack Obama. Voor een knisperend vuurtje in de open haard voerden de twee een gesprek, maar niets is wat het lijkt. Winfrey en Obama zaten niet in dezelfde ruimte. Dat leek alleen zo.