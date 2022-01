Dit is de winnaar van Maestro

Na zijn winst gaf hij nog eenmaal een toegift en kreeg de rapper de gouden baton mee naar huis. Sor versloeg dit seizoen ook Plien van Bennekom, Eva Cleven, Pieter Jan Hagens, Bram Krikke en Henk Spaan.

Eerder zeiden Sor en Kleinsma tegen het ANP dat ze elkaar de winst enorm gunnen. „Ik weet nog dat de productie me laatst vroeg of ik even in de camera kon zeggen hoe ik je ging verslaan. Dat we echt in strijd zijn met elkaar. Maar dat vond ik helemaal niet het doel”, zei Sor toen. Simone lachend: „Dat moest ik inderdaad ook even doen, maar dat vond ik eigenlijk niet leuk om te moeten zeggen.”

Sor is „oprecht gelukkig van binnen” nu hij het zesde seizoen van Maestro heeft gewonnen. „Om goed te beschrijven hoe ik mij voel: oh my god”, zegt hij met een lach van oor tot oor. De rapper is door het dolle heen dat hij gewonnen heeft. „Ik ben helemaal flabbergasted.” Hij zag het zelf niet aankomen dat hij zou winnen. „In de finale gingen Simone en ik nek-aan-nek. Ik ben niet zo vaak als zij op tv en veel mensen kennen mij nog niet, dus ik dacht eigenlijk dat zij de meeste stemmen zou krijgen.” Toch stemde de grote meerderheid van het publiek op sor. „Geen idee waarom, blijkbaar viel ik in de smaak.”

Doof

Voor Sor was meedoen aan het programma een extra uitdaging, nadat hij twee jaar geleden doof werd. Nu heeft hij hulpmiddelen om beter te kunnen horen. „Ik probeer het niet te zien als een handicap, anders ga ik dat wórden. Maestro was in het begin heel erg wennen: er kwam zoveel geluid in een keer op mij af met hoge frequenties. Ik kan niet meer horen uit welke richting een geluid komt, daarom heb ik op de bok een bril op om de instrumenten beter te kunnen zien.”

In de toekomst is de rapper zeker van plan door te gaan met klassieke muziek. ”100 procent zeker”, verzekert hij. „Ik heb al een hoop plannen liggen, maar daar kan ik helaas nog even niets over zeggen.”