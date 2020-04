Cardi B doneert veganistische drankjes aan ziekenhuizen

De zangeres doneerde volgens Page Six 20.000 flesjes Owyn, een plantaardig veganistisch drankje dat rijk is aan proteïnen. Het idee was om hen op deze manier toch iets voedzaams te geven, nu ze nauwelijks tot geen tijd hebben om normaal te eten tijdens de drukte in de ziekenhuizen.

Het gebaar van de 27-jarige Cardi wordt zeer gewaardeerd door de hulpverleners.

Vorige week werd Cardi B zelf nog in het ziekenhuis opgenomen, na een aantal dagen hevige buikpijn te hebben gehad. Wat er precies aan de hand was, is niet bekend.