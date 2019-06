Harald: kwestie rond Märtha Louise niet lastig

„We kunnen op dit moment niet zeggen hoe ver we zijn. Maar we proberen tot een oplossing te komen”, aldus de koning.

Harald deed zijn uitspraken tijdens een tournee langs provincies. Dinsdag was Jondal en Odda aan de beurt, woensdag volgde Granvin en Ulvik. De koning had daarbij weer gezelschap van zijn vrouw koningin Sonja, die vorige week vanwege een infectie aan haar rechtervoet verstek moest laten gaan tijdens het Zuid-Koreaans staatsbezoek aan Noorwegen.

Prinses Märtha Louise raakte vorige maand in opspraak toen ze meldde dat ze een relatie had met Durek Verrett. Niet om haar nieuwe liefde maar vooral omdat ze samen met hem op tournee ging en de toer in de markt was gezet als ’De prinses en de sjamaan’. Het Noorse hof liet hierop weten met haar te gaan praten over het gebruik van haar officiële titel bij commerciële activiteiten.