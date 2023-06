Giel Beelen en vriendin Floor verwachten eerste kind: ’Kunnen niet wachten’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Giel Beelen en zijn vriendin Floor worden voor het eerst ouders. Dat nieuws deelt de 46-jarige radio-dj in een bericht op Instagram. „Dit jaar heeft ons het allermooiste gebracht dat we ons hadden kunnen wensen: wij zijn in verwachting!” Het stel is momenteel op wereldreis.