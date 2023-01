Premium Het beste van De Telegraaf

Seriesblog Married at first sight- aflevering 8 Mafs: zeg, wat is dat voor een schimmig dealtje?

Door Daphne van Rossum

Zeg, wat hebben jullie afgesproken met de productie? Ⓒ RTL

Wat zeg jij: patat of friet? Die nogal triviale vraag houdt de gemoederen bezig bij Married at first sight bij de trouwerij van Remco en Paula. Nella, de over-assertieve moeder van Paula, was er eerder al heel stellig in toen ze haar toekomstige schoonzoon voorafgaand aan de bruiloft onderwierp aan een kruisverhoor. Houdt hij van patat of pasta? Toen de arme jongen ’pasta’ antwoordde was dat heel erg ’fout’. Paula eet namelijk elke week patat (of is het friet?) met haar dochter. Remco zal er aan moeten geloven. Het is kennelijk allemaal heel belangrijk voor deze mensen.