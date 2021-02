Daniel Radcliffe schaamt zich intens voor acteerprestaties

„Ik schaam me intens voor sommige van mijn acteerprestaties”, zegt de inmiddels 31-jarige Radcliffe. „Maar ja, het is hetzelfde als je iemand vraagt naar zijn tienerjaren.”

Ondanks dat hij het moeilijk vindt om naar zichzelf te kijken, is hij ontzettend dankbaar voor de rol die hij heeft mogen vertolken. Radcliffe werd wereldberoemd toen hij als elfjarig jochie de hoofdrol speelde in de eerste Harry Potter-film. Daarna maakte hij er nog zeven. „Ik ben ongelofelijk dankbaar voor die ervaring. Het heeft me laten zien wat ik met de rest van mijn leven wil, en dat is echt een geluk”, aldus de acteur.

Radcliffe is overigens niet de enige die niet al te enthousiast is over zijn eerdere prestaties. Ook Matthew Lewis, Neville Longbottom (Marcel Lubbermans) in de films, gaf onlangs toe het erg pijnlijk te vinden om zichzelf terug te zien in de Harry Potter-films. De acteur heeft er vooral veel moeite mee dat zijn karakter erg veel lijkt op wie hij echt is.