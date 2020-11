Nicki Minaj krijgt documentairereeks op HBO

Nicki maakte het nieuws bekend via sociale media en stelde dat ze haar fans een ’rauwe en ongefilterde’ kijk op haar persoonlijke leven en werk gaat geven. "Ik kan niet wachten om het met jullie te delen", aldus de Amerikaanse ster.

De serie wordt geregisseerd door Michael John Warren. Voor Nicki zal het niet haar eerste documentaire zijn. Eerder kwamen al Nicki Minaj: My Time Now en Nicki Minaj: My Time Again uit.