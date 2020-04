Exen Bruce Willis en Demi Moore samen in quarantaine

Demi deelde op Instagram een jolige familiefoto, met daarop haar drie dochters Rumer, Scout en Tallulah en hun aanhang. Iedereen, zelfs de honden, heeft een groen-wit gestreepte outfit aan die nog het meest weg heeft van een pyjama. De familie zegt dat ze geheel vrijwillig tot deze quarantaine hebben besloten.

Willis en Moore trouwden in 1987 en gingen in 2000 uit elkaar. Willis heeft ook nog twee dochtertjes met zijn huidige echtgenote Emma Heming, met wie hij in 2009 trouwde.