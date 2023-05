Britse tekstschrijver en zanger Pete Brown (82) overleden

De familie van Jack Bruce maakte het nieuws over het overlijden van Brown zaterdag bekend. „We zijn buitengewoon bedroefd te horen over de dood van Jacks oude vriend en schrijfpartner Pete Brown, die gisteravond is overleden. We betuigen onze oprechte deelneming aan Pete’s vrouw Sheridan en Pete’s kinderen, evenals al zijn familie en vrienden. Liefs van de familie Bruce.”

Samen met de leden van Cream schreef Brown onder meer mee aan de nummers I Feel Free, Sunshine of Your Love en White Room. In de jaren daarna bleef hij werken met Bruce, maar ook voor andere Britse artiesten.

Vanaf de jaren 70 richtte Brown zich ook op het schrijven van filmscripts. Hij schreef onder meer het scenario voor de kinderfilm Felix the Cat: the Movie uit 1988. In 2017 schreef hij ook teksten voor het album Novum van de band Procol Harum. The Guardian meldt dat Brown recent de opnames afrondde voor een eigen solo-album dat de titel Shadow Club mee zou krijgen en waaraan ook Clapton meewerkte.

Filmregisseur Martin Scorsese was fan van het werk van Brown en gebruikte door Brown geschreven Cream-nummers in films als Goodfellas en Casino.