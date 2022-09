’Prins William vreest dat Harry gesprekken opneemt als materiaal voor boek’

Premium Binnenland

Prinses Beatrix trekt eigen beurs voor grootschalige opknapbeurt van de Groene Draeck

Zeiljacht de Groene Draeck heeft een complete opknapbeurt ondergaan. Dit keer niet in Den Helder bij de marine of Damen, maar bij een gespecialiseerde werf in het Friese Hindeloopen. Bijzonder is dat prinses Beatrix dit keer de meerkosten voor het onderhoud uit eigen zak betaalt. Het jacht komt aan ...