Joe Jonas zet injecties in gezicht om veroudering tegen te gaan

Jonas vindt het belangrijk om „open en eerlijk” te vertellen over het gebruik van injecties in je gezicht om het krijgen van rimpels te verminderen. De zanger gebruikt de injecties om zijn fronsrimpels te verminderen, maar ook om een litteken tussen zijn wenkbrauwen glad te strijken. „Het is heel subtiel, dat vind ik wel belangrijk”, benadrukt Jonas.

De Jonas Brother wil een voorbeeld zijn voor mannen die ook dergelijke technieken willen gebruiken om veroudering tegen te gaan. „Er is een stigma en dat moet vervagen. Dat vind ik leuk”, zegt Jonas. „Dat is al begonnen. Jongens dragen bijvoorbeeld meer make-up in het openbaar en dat is geweldig om te zien. Het is een mooie nieuwe generatie.”