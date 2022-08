RTL stopt met kijkcijferflop VTBL: ’Tegenvallende resultaten’

„Wegens tegenvallende resultaten hebben we besloten te stoppen met VTBL”, bevestigt RTL-woordvoerder Robin van den Broek per app aan De Telegraaf.

VTBL werd in 2019 – destijds met Humberto Tan als presentator - ook al van de buis gehaald wegens tegenvallende kijkcijfers. Desondanks leken de hoofdrolspelers van het programma overtuigd dat het dit keer wél ging lukken. Theo Janssen, die in 2019 ook al aan tafel aanschoof als analist, dacht dat het aan het gebrek aan getoonde voetbalbeelden door ontbrekende uitzendrechten lag dat het programma eerder flopte, zei hij voor de doorstart: „Het was voorheen heel lastig om te praten over iets wat er in een wedstrijd gebeurd was, terwijl je er geen beelden bij kon laten zien. Dat hoorden we indertijd ook veel terug van kijkers, dat ze dat toch wel misten.”

Aan de ontbrekende beelden lag het dus niet, zo is nu duidelijk. Naar de eerste aflevering van de teruggekeerde voetbaltalkshow keken slechts 126.000 mensen. Een woordvoerder van RTL zei eerder dat het programma „de tijd” zou krijgen en er geen „paniekvoetbal” zou zijn bij de zender.

Vorige week beleefde het programma echter een dieptepunt met 33.000 kijkers. RTL trekt nu na slechts zes afleveringen daarom alsnog de stekker eruit.