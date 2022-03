Ed Sheeran zingt voor de rechter in plagiaatzaak

Sheeran wordt er door zanger Sami Chokri en zijn producer Ross O’Donoghue van beschuldigd dat hij ’bepaalde zinnen en woorden’ uit hun nummer Oh Why heeft gestolen in Shape Of You. Iets wat de Britse zanger ontkent.

Volgens Sheeran komt het in de popmuziek vaker voor dat nummers gelijkenissen vertonen. Daarom zong de zanger stukjes uit Feeling Good van Nina Simone en No Diggity van Blackstreet. „Als je ze in dezelfde toonsoort zet dan klinken ze hetzelfde”, legde hij uit.

Geen inbreuk

De zaak over Shape Of You loopt al bijna vier jaar. Sheeran vroeg in 2018 het hooggerechtshof te verklaren dat hij en zijn co-schrijvers geen inbreuk hadden gemaakt op het auteursrecht van Chokri en O’Donoghue. Laatstgenoemden spanden hun eigen rechtszaak aan, waarin ze onder meer een schadevergoeding en een deel van de opbrengst van het nummer eisten.

De inhoudelijke behandeling begon afgelopen vrijdag en duurt naar verwachting zo’n drie weken.