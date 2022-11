Nick Carter start crowdfunding ter nagedachtenis aan Aaron

„Ik ben heel dankbaar voor de stortvloed van liefde en steun voor mijn broer”, schreef Nick bij de aankondiging van de inzamelingsactie. „Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om de impact van het leven van Aaron Carter te vieren met een geschenk van hoop. Door Aaron te eren, help je Nick, Angel en hun familie om anderen te helpen”, staat te lezen op de donatiepagina van het fonds.

On Our Sleeves heeft als missie ’om elke gemeenschap in Amerika toegang te geven tot gratis, bewezen geïnformeerde educatieve middelen die nodig zijn om stigma's over de geestelijke gezondheid van kinderen te doorbreken en om families te informeren’.

Bekijk ook: Aaron Carter vergaarde als kind roem en fortuin maar kende nooit echt geluk

Aaron Carter werd in de ochtend van 5 november levenloos gevonden in zijn woning in Lancaster in de Amerikaanse staat Californië. Hij werd volgens TMZ dood aangetroffen in bad. Hoe hij aan zijn einde is gekomen is nog niet duidelijk. Hij werd 34 jaar.

Nick reageerde met een emotioneel bericht via Instagram op de dood van zijn broertje. „Mijn hart is gebroken. Ook al hadden mijn broer en ik een ingewikkelde relatie, mijn liefde voor hem is nooit weggegaan. Nu krijg je eindelijk de kans op dat beetje rust dat je hier op aarde nooit kon vinden.”