Albert Verlinde na burenruzie: ’Connie en ik gaan samen een wijntje drinken’

„Het is gelukkig opgelost. Gisteravond heb ik in Shownieuws gezegd dat het zo absoluut niet bedoeld was en je wil geen burenruzie, daar zit niemand op te wachten”, vertelt Albert. „Meteen daarna kreeg ik een berichtje van Connie binnen dat het wat haar betreft ook voorbij is. We hebben elkaar nog even aan de telefoon gehad.”

Bekijk ook: Connie Witteman en Albert Verlinde begraven strijdbijl

Hij benadrukt dat hij het vervelend vindt dat de ruzie via de media is gegaan, terwijl de twee buren zijn. „We gaan een wijntje doen binnenkort. Leuk he?”

Connie liet zondagavond weten dat ze aangifte tegen haar buurman Albert ging doen. De theaterproducent zei bij Shownieuws dat hij haar ’door het trappenhuis’ wilde trekken, omdat Witteman zich uitliet over de coronamaatregelen. In een video zei Witteman dat ze het onverantwoord vindt dat mensen nog steeds op vakantie naar Curaçao mogen. Daarom roept ze op om de grenzen te sluiten, iets wat Verlinde onverantwoord vindt. „Ik was niet thuis gelukkig dus ik had haar echt door het trappenhuis getrokken”, vertelde hij bij Shownieuws. „Waarom doe je dit nou? Wat heeft dat nou voor zin?”