Fernando Meirelles kon niet om Jonathan Pryce heen

„Hij was de voor de hand liggende keuze”, zegt Fernando in gesprek met Director Roundtable.

„Er zijn veel plaatjes waarop Franciscus naast Pryce wordt afgebeeld omdat ze op elkaar lijken.” Dergelijke beelden gaan al jaren op sociale media rond als meme. Vaak wordt daarbij een foto van Pryce gebruikt in zijn rol als de Hoge Septon in Game of Thrones.

Maar ook los van zijn uiterlijk was Pryce de perfecte paus Franciscus, vindt de regisseur. „Toen ik een interview met hem zag, gewoon als zichzelf, zag ik hoe bescheiden en grappig hij was. Het was dezelfde energie als de paus heeft.”

The Two Popes is sinds vorige week te zien op Netflix. De film is gebaseerd op de abdicatie van paus Benedictus, gespeeld door Anthony Hopkins, en de verkiezing van Franciscus tot paus.