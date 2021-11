Benedict Cumberbatch liep drie nicotinevergiftigingen op door filmrol

De acteur speelt in de film een kettingrokende ranche-eigenaar Phil. Hij dompelde zich volledig onder in de rol; Cumberbatch leerde de banjo te spelen, hielp bij het castreren van een stier, waste zich niet al te vaak en ging tegenspeelster Kirsten Dunst, aan wie zijn personage in de film een hekel heeft, volledig uit de weg. Ook begon hij dus, net als Phil, zijn eigen sigaretten te draaien en flink te roken.

Dat laatste ging hem een stuk slechter af dan de andere voorbereidingen, vertelt Cumberbatch in het interview met Esquire. „Dat was vrij moeilijk, van die zware shag roken elke keer dat we de scène opnamen, take na take na take. Als je zoveel moet roken, is dat echt smerig.”