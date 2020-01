Temptation Deborah weer dolgelukkig in de liefde

Na haar deelname aan Temptation Island was Deborah haar geloof in de liefde én in mannen even helemaal kwijt. Vol vertrouwen ging ze de relatietest aan, maar haar vriend Tim zette haar vreselijk te kakken door vreselijk over de schreef te gaan met zijn nieuwe grote liefde, verleidster Cherish.

Deborah bleef gebroken achter, maar 2020 belooft een stuk zonniger voor haar te worden. Op Instagram laat ze weten weer een nieuwe vriend te hebben: Bruno Van der Haeghen, een zakenman uit Ninove. „Na al die tijd alleen te zijn heb ik eindelijk mijn toekomst gevonden! Ik geloof en vertrouw in onze relatie en kijk er alvast naar uit om de rest van mijn leven te delen met jou”.

