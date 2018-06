‘Het gaat juist goed met Macaulay Culkin’

De zegsman van de 31-jarige acteur reageerde naar aanleiding van enkele schokkende foto’s die eerder deze week in de media verschenen.

Op de kiekjes, die binnen een mum van tijd de wereld overgingen, leek de eens zo bejubelde Macaulay geen schim meer van het jonge, frisse kereltje uit de populaire filmreeks. Culkin zag er onverzorgd en bovendien uitgemergeld uit.

Maar volgens de woordvoerder van Macaulay is er helemaal niets aan het handje. “Macaulay is heel gezond”, vertelde hij aan diverse media. “Dat Entertainment Tonight of andere media over de foto’s speculeren is roekeloos, onverantwoordelijk en destructief.”