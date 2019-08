Ook Ellen DeGeneres en Pink nemen het op voor Harry en Meghan

De hertog en hertogin van Sussex werden op sociale media en in Britse kranten afgeschilderd als hypocrieten omdat ze aan de ene kant pleiten voor maatregelen ter bescherming van het milieu terwijl ze wel met een privévliegtuig reizen.

Eerder maandag liet Elton weten de ’hatelijke’ berichtgeving over het koninklijke stel vreselijk te vinden. De zanger kreeg later op de dag bijval van Ellen DeGeneres. „Portia en ik hebben prins Harry en Meghan in Engeland ontmoet om het te hebben over hun inzet voor de natuur”, liet de presentatrice op Instagram weten namens zichzelf en echtgenote Portia de Rossi. „Het waren ontzettend nuchtere, meelevende mensen. Stel je voor hoe het moet zijn om aangevallen te worden om alles wat je doet, terwijl je alleen maar probeert de wereld beter te maken.”

Ook Pink laat van zich horen. „Ik ben blij dat mensen de hertog en hertogin van Sussex verdedigen”, schrijft de 39-jarige zangeres op Twitter. De kritiek richt zich volgens Pink vooral op Meghan. „De manier waarop mensen haar behandelen is de meest publieke vorm van pesterij die ik in lange tijd heb gezien. Het gaat alle perken te buiten. Kunnen we allemaal niet gewoon wat vriendelijker zijn? We moeten onze kinderen laten zien dat het cool is om aardig te zijn.”

Volgens Daily Mail verbleven Harry en Meghan samen met hun zoontje Archie van woensdag tot zaterdag bij Elton. Het was al hun vierde trip met een privévliegtuig in elf dagen. Eerder vlogen ze samen naar Ibiza.

