’Stars at noon’ bedwelmende cocktail van drank, seks en gevaar

De Franse regisseur Claire Denis is een groot bewonderaar van romanschrijver Denis Johnson, maar durfde het pas na zijn dood in 2017 aan een boek van hem te verfilmen. Aanvankelijk was het haar bedoeling dat Robert Pattinson daarin een hoofdrol zou spelen, de acteur met wie zij eerder de ruimtefilm High life (2018) maakte. Diens contractuele verplichtingen aan The Batman maakten dat echter onmogelijk. Als alternatief werd Joe Alwyn pas daags voor het draaien als tegenspeler van Margaret Qualley gecast.

Ondanks zijn minimale voorbereiding blijken de twee acteurs een goede match. Ze maken mooi duidelijk dat het klikt tussen hun personages, zelfs al is hun samenzijn aanvankelijk puur transactioneel. Beiden blijken er verborgen agenda 's op na te houden, maar als zij zich onderdompelen in een aanhoudende roes van drank en seks beginnen de contouren daarvan langzaam door te schemeren. Dan blijkt de beoogde redder van Trish zelf nog veel dieper in de problemen te zitten dan zijzelf. En ook nog veel meer redenen te hebben om het land waar ze zijn - Nicaragua? - te ontvluchten. Dat proberen ze uiteindelijk samen, tussendoor schuilend bij elkaar

Door de intrige krijgt deze film trekken van een politieke thriller, al laat de regisseur in het midden wie er in dit schaduwspel aan de touwtjes trekt. Net als recent Albert Serra in Pacifiction, lijkt Claire Denis meer geïnteresseerd in het scheppen van sfeer dan in het uitspellen van een sluitend plot. Broeierige aantrekkingskracht, loerend gevaar en een vermoeden van liefde zijn de ingrediënten die van Stars at noon een bedwelmende tropische cocktail maken. Maar wel een met de nasmaak van vereenzamend opportunisme.

✭✭✭✩ (3,5 van 5)