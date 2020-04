Faillissement dreigt voor Martien: ’We zijn echt de pineut’

In gesprek met weekblad Privé vertelt Martien: „We hebben een buffer, omdat we vorig jaar zo ongelooflijk goed hebben gedraaid. Eigenlijk tot de winter door. De kosten gaan natuurlijk wel allemaal door. Het moet niet te lang gaan duren. Als het tot 1 juni duurt, dan is het nog te overzien. Als het tot september duurt, dan ga ik mij toch heel grote zorgen maken. Dan praat je echt over een enorme omzetverlies. (...) We zitten als zelfstandig ondernemer allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn echt de pineut.”

De Meilandjes staan bekend als een hechte familie, maar vergeet het hen als ze 24 uur per dag op ’elkaars lip’ zitten? „We mogen van geluk spreken dat we een enorme ruimte hebben. Als iemand even alleen wil zijn, dan kan dat. Omdat het nu kan, blijven we ook wat langer op bed liggen. We hebben een heel grote tuin en iedereen doet zijn ding. Erica maait deze week het gras, dan spreek je elkaar soms uren niet.”

Verkoop

De verbouwing aan het bijgebouw heeft flinke vertraging opgelopen, zegt Martien. „De werklui mogen ook niet uit huis, dus alles ligt stil. Op een gegeven moment waren de gipsplaten op, maar de bouwcentra zijn dicht, dus we kunnen niet verder. Het is allemaal onmacht. Half april had alles opgeleverd moeten worden, we weten niet wanneer het nu gaat gebeuren. Net als het afleveren van de keuken, al deze winkels zijn op slot.’

Door de uitbraak van het coronavirus moet de geplande verkoop van het kasteel moet op zich laten wachten. „Dat heeft door de crisis een uitloop. Pas als alles weer normaal is, zal dat weer op gang komen. Je hebt niets, maar dan ook niets meer in de hand.”

Hengelo

Het gezin verruilt later dit jaar de Franse zon voor de Achterhoek. Grote vraag is of die verhuizing nu ook in gevaar komt. „Vooralsnog niet, maar niemand weet hoe zich dit allemaal gaat voortzetten. Het is de bedoeling dat we in november gaan verhuizen. Eerst nog een heerlijke zomer in Frankrijk. En dan zit het erop. Er is nog niet bekend wat we daar gaan doen. Het zal in elk geval geen B&B worden.”