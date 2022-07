Pearl Jam brengt eerbetoon aan overleden 22-jarige Utrechter

„Hij was 22 en hij had hier vanavond moeten zijn”, zei Vedder vanaf het podium, vlak voordat de band het nummer Daughter speelde. „Onverwachts is hij een paar dagen geleden overleden. We willen Sem op een mooie manier herinneren.” Daarop wenst de zanger de familie van Sem veel kracht en sterkte toe. „Ik hoop dat we samen een beetje kunnen bijdragen aan het helen. Deze is voor jou, Sem. Ik weet zeker dat je er bent.”

Het lichaam van Sem werd woensdag 22 juni gevonden op het Pieterskerkhof in het centrum van Utrecht. Rond 06.30 uur werden de hulpdiensten gebeld. De jongen is nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt momenteel wat er gebeurd is en roept eventuele getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden.