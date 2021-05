Neergeschoten hondenuitlater Lady Gaga weer aan het werk

Fischer lijkt weer volledig opgeknapt te zijn nadat hij in februari werd neergeschoten en wekenlang in het ziekenhuis heeft gelegen. Hier werd onder meer een deel van zijn long weggehaald.

Volgens de entertainmentwebsite loopt Fischer nu overdag met de viervoeters van Lady Gaga. Bij de gewapende overval in februari liet hij de honden ’s nachts uit. Twee van hen, Koji en Gustav, werden toen door onbekende figuren meegenomen. De derde hond Asia bleef ongedeerd achter bij Fischer, die door de overvallers was neergeschoten. De gestolen hondjes werden later weer teruggevonden en er zijn al meerdere arrestaties verricht.

De vrouw die in februari de honden van Lady Gaga naar het politiebureau bracht, is één van de personen die gearresteerd is in de zaak. De 50-jarige beweerde destijds dat ze de Franse buldogs vastgebonden aan een paal had gevonden. Wel informeerde ze naar de beloning van een half miljoen dollar die Gaga had uitgeloofd voor de veilige terugkeer van haar twee viervoeters.

In totaal zijn er vijf mensen aangehouden voor de ’dognap’. Drie van hen worden ervan verdacht de overval te hebben uitgevoerd, de twee anderen zijn aangemerkt als medeplichtigen. Die laatsten zouden de vrouw die de honden naar het politiebureau bracht zijn en haar vriend, die weer de vader is van een van de anderen verdachten. De mannen die aangehouden zijn op verdenking van het uitvoeren van de overval zijn 18, 19 en 27 jaar oud. De politie gaat ervan uit dat zij het niet specifiek op Lady Gaga voorzien hadden, maar hun slachtoffer uitzochten vanwege de waarde van het hondenras.