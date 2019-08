Orlando Bloom aangehouden vanwege te hard rijden

De showbizzsite meldt dat Bloom bijna 100 kilometer per uur reed waar hij maar 40 mocht. Daarbij had de acteur zijn zoontje van 8 bij zich.

De agenten die TMZ sprak vertelden dat Bloom niet blij was dat hij werd aangehouden. Hij deed echter niet moeilijk en was erg aardig. Nadat proces-verbaal was opgemaakt, mocht hij verder.