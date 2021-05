Nomadland en Cruella vanaf zaterdag in bios

Het bedrijf zegt zeker via sociale media veel verzoeken van fans te hebben gehad die beide titels heel graag op groot doek willen zien. De Nederlandse bioscopen mogen zaterdag, na een coronalockdown van bijna zes maanden, de deuren weer openen.

Nomadland werd bij de Oscars eind april uitgeroepen tot beste film. Chloé Zhao won als tweede vrouw ooit de Oscar voor beste regie en Frances McDormand kreeg het beeldje voor beste actrice. Het drama gaat over een vrouw (McDormand) die weduwe en werkloos is geworden en besluit met een busje door de Verenigde Staten te trekken. Onderweg bouwt ze een band op met andere ’nomaden’.

Cruella is de langverwachte spin-off van Disney-klassieker 101 Dalmatiërs. De film vertelt een nieuw verhaal over Cruella de Vil, de slechterik uit de oorspronkelijke film. De animatieversie van Disney stamt uit de jaren zestig en vertelt over twee honden die willen voorkomen dat hun puppy’s in een bontjas van Cruella belanden. In de nieuwe versie speelt Emma Stone de rol van de gehate hondenjager.