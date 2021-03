Barry Atsma: ’Ik mis hem verschrikkelijk’

„Dagelijks komen er herinneringen voorbij aan onze lieve broer. Ik mis hem verschrikkelijk, maar zijn lieve, ondeugende glimlach zal voor altijd bij me zijn”, schrijft Barry bij een reeks foto’s waarop hij te zien is met Rimmert en zus Laura. „Hij had een gave van puurheid die iedereen raakte. Zijn aanstekelijke vreugde om echt contact te maken met mensen was een wijze les voor mij als zijn jongere broer.”

Barry sprak in interviews altijd heel openhartig over zijn broer, die het syndroom van Down had. Ook maakte hij rond zijn dertigste een solovoorstelling over Rimmert. „Het feit dat ik hem een stem kon geven, dat ik via zijn verhaal contact kon maken met het publiek, deed mij opeens inzien wat voor betekenis dit werk precies kan hebben”, zei de acteur hierover.

Voor BNN presenteerde Atsma in 2014 het programma Down for Dummies. Vier jaar eerder oseerden de twee broers voor de kalender Down2Famous, die mensen met het syndroom van Down op een positieve manier onder de aandacht wilde brengen.