Premium Het beste van De Telegraaf

Stam aanbidt prins Philip: wat doen zij met jubileum Queen?

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ anp

Ergens ver in de oceaan, vierduizend kilometer van Australië af, ligt een eilandje, genaamd Tanna. Onderdeel van archipel Vanuatu, dat jarenlang behoorde tot Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar ondertussen onafhankelijk is. Toch voelen de bewoners zich nog zeer verbonden met Engeland; in elk geval met de vorig jaar overleden prins Philip, die door hen zelfs wordt aanbeden! Nu het jubileum van koningin Elizabeth in aantocht is, vieren de stammen daar dat dan ook op geheel eigen wijze...